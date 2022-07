NN tuigt duurzaamheidsfonds van 125 miljoen euro op

Verzekeraar NN Group tuigt in samenwerking met DIF Capital Partners een duurzaamheidsfonds op. NN legt in eerste instantie tot 125 miljoen euro in. Het geld is bedoeld voor projecten om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen, zoals de aanleg van zonne- en windparken.

Het fonds met de naam Dutch Climate Action Fund wil ook investeren in projecten en bedrijven die klimaatverandering willen tegengaan. Verder wordt gemikt op investeringen op het gebied van energie-efficiƫntie, e-mobiliteit, energieopslag en waterstof. DIF is de beheerder van het fonds.

Per project gaat de investering van het fonds niet verder dan 25 miljoen euro. De investering in het fonds maakt volgens NN onderdeel uit de doelstelling van het concern om tegen 2030 zo’n 6 miljard euro extra te investeren in klimaatoplossingen.