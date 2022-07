Lufthansa presteert boven verwachting met duurdere vliegtickets

Lufthansa heeft de prijzen van zijn vliegtickets fors verhoogd en profiteert flink van de aangetrokken vraag naar vliegreizen. In het tweede kwartaal is de omzet ten opzichte van vorig jaar meer dan verdubbeld. Ook maakte de Duitse maatschappij de afgelopen maanden veel meer winst dan kenners voor mogelijk hadden gehouden.

Het luchtvaartconcern waar ook onder meer SWISS, Austrian Airlines en Brussels Airlines onder vallen, was volgens voorlopige cijfers goed voor zo’n 8,5 miljard euro aan kwartaalopbrengsten. Gecorrigeerd voor rente rekent Lufthansa voor de periode op 350 miljoen tot 400 miljoen euro winst, waar analisten in doorsnee 218 miljoen euro winst voorzagen.

De Duitsers waarschuwden een paar maanden terug al voor duurdere tickets nadat de coronalockdowns overal werden opgeheven en mensen weer vaker wilden gaan vliegen. Door de recente chaos in de luchtvaart met veel geannuleerde vluchten en luchthavens die de drukte niet aankunnen, zijn de ticketprijzen extra hard gestegen.

Lufthansa zei vorige week dat de maatschappij voor de maand juli alleen stoelen in de duurste boekingsklasse zou aanbieden. Die stap verhoogde de prijs van zelfs de goedkoopste retourvluchten tussen Londen en Frankfurt tot ongeveer 1000 euro.

Dat het concern afgelopen kwartaal boven verwachting heeft gepresteerd is een opsteker voor de luchtvaart. De extra inkomsten door duurdere tickets kunnen de tegenslag compenseren dat er deze zomer veel minder vluchten zijn dan eigenlijk de bedoeling was. Na het verschijnen van het voorlopige kwartaalbericht schoot de beurskoers van Lufthansa in Frankfurt dan ook omhoog. Branchegenoten als Air France-KLM wonnen elders eveneens aan beurswaarde.

Lufthansa heeft voor de periode tot eind augustus al duizenden vluchten geschrapt. Net als Schiphol kampt het concern met personeelstekorten. In de luchtvaartsector werden tijdens de coronacrisis massaal banen geschrapt en nu heeft de sector moeite om nieuwe mensen te werven terwijl de vraag naar vliegen weer aantrekt.