Shell krijgt toestemming tankstationdochter in Oekraïne te helpen

Shell mag zijn Oekraïense dochteronderneming Cicerone financieel te hulp schieten en op die manier een groot aantal tankstations in Oekraïne in bedrijf houden. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam bepaald, bevestigt Shell na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Cicerone runt meer dan 130 Shell-tankstations in Oekraïne. Sommige daarvan zijn beschadigd en werken niet meer. Maar de Oekraïense overheid heeft Shell gevraagd om de stations zoveel mogelijk draaiende te houden, zodat Oekraïne niet verstoken blijft van benzine en diesel.

Volgens Shell is er zo’n 20 miljoen dollar nodig om Cicerone overeind te houden. Tot die financiële injectie is het olie- en gasconcern bereid maar mede-eigenaar Todwick ligt al een tijd dwars. Die onderneming heeft ook een deel van Cicerone in handen en medewerking van Todwick was nodig om tot actie over te kunnen gaan.

Todwick behoort zelf toe aan de Russische oligarch Edoeard Choedainatov, een zakenman die ook op de sanctielijst van de Europese Unie staat. De onderneming zag niets in de plannen van Shell. Uiteindelijk besloot Shell daarom om naar de rechter te stappen.

In de uitspraak zegt Ondernemingskamer niet alleen rekening te houden met de belangen van de betrokken bedrijven maar ook met de circa 1700 werknemers van Cicerone. Daarnaast worden er vraagtekens gesteld bij de opstelling van Todwick in het conflict. Daarom is besloten dat de noodzaak voor Shell om eensgezind met Todwick op te treden voorlopig vervalt.

Shell reageert positief op de uitspraak. Die zou het concern in staat stellen om te helpen belangrijke nationale infrastructuur in Oekraïne te behouden.