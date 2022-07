Deutsche Bahn gaat Oekraïens graan naar Duitse havens vervoeren

Het Duitse staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn gaat graan uit Oekraïne vervoeren naar Duitse havens om dit dan te kunnen verschepen naar elders in de wereld. Vanwege blokkades van Oekraïense havens aan de Zwarte Zee door de oorlog met Rusland is die graanexport ernstig verstoord. Heel veel graan is nu opgeslagen in silo’s in zeehavens.

Deutsche Bahn zegt dat een transportnetwerk om humanitaire hulp naar Oekraïne te brengen zal worden aangepast voor die graantransporten. Er gaan wekelijks meerdere vrachttreinen rijden, onder meer via Roemenië en Polen. Het graan wordt dan vervoerd naar de havens van Rostock, Hamburg en Brake in de buurt van Bremerhaven. Om hoeveel graan het gaat is nog niet bekend.

Naar schatting is nu 22 miljoen ton graan opgeslagen in silo’s in Oekraïense havens. Onlangs hield een groep Europese spoorbedrijven waaronder Deutsche Bahn en het Oostenrijkse ÖBB overleg in Wenen om te praten over manieren om te helpen bij de graanexport van Oekraïne.

Vanwege de oorlog en de verstoringen van de Oekraïense landbouwexport zijn de prijzen van veel levensmiddelen hard gestegen. In verschillende Afrikaanse landen is daardoor al een voedselcrisis ontstaan.