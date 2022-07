Staking brandstofpersoneel Heathrow afgeblazen na nieuw bod

Een staking van brandstofpersoneel op de grote Londense luchthaven Heathrow die donderdag zou beginnen, is afgeblazen. Volgens de BBC heeft de vakbond Unite een nieuw loonbod van de werkgever ontvangen en wordt dit nu voorgelegd aan de leden.

Tientallen werknemers van het bedrijf Aviation Fuel Services (AFS) dat vliegtuigen op Heathrow bijtankt, waren van plan vanaf donderdag voor drie dagen te gaan staken, nadat een eerder loonbod was verworpen. Er zou mogelijk zelfs nog langer gestaakt kunnen worden. Luchtvaartmaatschappijen die daar last van konden krijgen zijn bijvoorbeeld Virgin, United Airlines, Air France en KLM, aldus de BBC.

De actie had voor grote verstoringen kunnen zorgen op de grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk. Net als andere luchthavens in Europa heeft Heathrow te kampen met enorme drukte en personeelstekorten. Daardoor zijn lange rijen met wachtende passagiers ontstaan en bergen met opgehoopte bagage. Heathrow snijdt in het aantal vluchten en passagiers in de zomerperiode vanwege de drukte.