Moederbedrijf Opel en Fiat boekt recordwinst, ondanks chiptekort

Autoproducent Stellantis heeft een recordwinst geboekt in de eerste helft van dit jaar, ondanks een tekort aan chips en stijgende grondstofprijzen. Volgens het moederbedrijf van merken als Fiat, Chrysler, Citroën, Peugeot en Opel werd de winst vooral gestuwd door de verkoop van auto’s met hoge winstmarges, waaronder elektrische auto’s.

“We lopen voor op Tesla in Europa met de verkoop van elektrische voertuigen en we zitten niet ver achter Volkswagen”, zei financieel topman Richard Palmer in een toelichting. Hij blijft echter wel voorzichtig over de tekorten van chips in zijn sector. “We zien elk kwartaal enkele verbeteringen, maar het is een langzaam proces”, stelt de financieel directeur.

Het bedrijfsresultaat van het concern schoot in de eerste jaarhelft met 44 procent omhoog tot 12,4 miljard euro, ruim boven de verwachtingen van marktkenners. De nettowinst ging met ongeveer een derde omhoog tot 8 miljard euro. De wereldwijde verkoop van auto’s daalde met 7 procent tot 2,93 miljoen stuks.

Stellantis en andere autofabrikanten wisten hun winstmarges te verbeteren in de afgelopen periode door de prijzen te verhogen en meer topmodellen te verkopen. Het concern handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2022. Stellantis voorziet echter wel dat de markten voor nieuwe auto’s in Europa en Noord-Amerika sterker zullen krimpen dit jaar dan eerder gedacht.