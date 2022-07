Franse elektriciteitsmaatschappij EDF lijdt miljardenverlies

Energieconcern Electricité de France (EDF) heeft in het afgelopen halfjaar een miljardenverlies geleden. Dat kwam onder andere door slecht functionerende kerncentrales en een door de overheid ingesteld prijsplafond. De Franse regering besloot onlangs om het bedrijf volledig te nationaliseren om orde op zaken te stellen.

Reactoren van kerncentrales van EDF lagen de afgelopen tijd geregeld stil omdat bij pijpleidingen van centrales barstjes werden gevonden. Om aan zijn leveringsverplichtingen te blijven voldoen, moest het bedrijf elektriciteit inkopen op de groothandelsmarkt. Daar zijn de prijzen sterk gestegen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Tegelijkertijd stelde de Franse regering een maximumprijs in die energiemaatschappijen aan particulieren konden vragen voor stroom. Dit maakte het onmogelijk om alle extra kosten door te berekenen aan huishoudens.

Door de omstandigheden leed EDF een nettoverlies van 5,3 miljard euro. Een jaar eerder had het bedrijf nog een kleine 4,2 miljard euro winst geboekt. De omzet steeg dankzij de gestegen groothandelsprijzen voor elektriciteit juist met twee derde tot 66,3 miljard euro.

De Franse overheid heeft al ongeveer 84 procent van EDF in handen, maar wil ook de overige aandelen voor in totaal 9,7 miljard euro opkopen. Die stap zou het gemakkelijker maken om hervormingen door te voeren binnen het bedrijf. Daarnaast zou het investeringen in nieuwe reactoren versnellen. Een stabieler EDF moet Frankrijk uiteindelijk minder afhankelijk maken van het buitenland voor zijn energie, is het idee.