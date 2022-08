Duitse bierbrouwers slaan alarm over mogelijk gastekort

Duitse bierbrouwers maken zich grote zorgen om de komende winter. De brouwerijen hebben nu al te maken met hoge kosten voor ingrediënten, energie en verpakkingsmaterialen, maar als er energietekorten ontstaan voorzien ze grote problemen. Bier brouwen is namelijk een energie-intensief proces en de Duitse brouwers zien weinig mogelijkheden om een andere energiebron dan gas te gebruiken.

“De gevolgen van de Oekraïne-crisis en de inflatie zorgen voor veel grotere problemen dan corona”, aldus Christoph Köhler van de Darmstädter Privatbrauerei. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de afzet van bier nog wel, maar er lijkt inmiddels sprake van een kentering. De Duitse brouwersbond deelt Köhlers zorgen en stelt dat vooral kleine en middelgrote brouwerijen in de problemen komen. “Hele toeleveringsketens staan dan op instorten.”

Zo’n driekwart van de drankenproducenten gaf in een onderzoek van het economisch instituut Ifo aan te maken te hebben met leveringsproblemen. Nu al hebben de eerste bedrijven hun productie teruggeschroefd vanwege een tekort aan flessen.

Maar, zo waarschuwde de Veltins-brouwerij, “energie blijft de grootste kostenpost van de brouwsector”. Veltins, dat nog nooit eerder zo veel bier brouwde als in de eerste helft van dit jaar, heeft beloofd in de tweede jaarhelft geen prijzen te verhogen. Kleinere brouwerijen kunnen dat echter niet. Köhler van de Darmstädter Privatbrauerei is dan ook duidelijk. “Prijsverhogingen zijn absoluut niet te vermijden.”