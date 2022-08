Boeing omhoog op Wall Street na gunstig bericht over Dreamliner

Boeing behoorde maandag met een plus van bijna 5 procent tot de grotere winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De vliegtuigbouwer heeft voorlopige toestemming gekregen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om de 787 Dreamliner weer te mogen leveren, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Beleggers lijken enthousiast.

De 787 Dreamliner stond al bijna twee jaar aan de grond vanwege constructiefouten. De goedkeuring van de FAA betekent niet direct dat de verkoop van het toesteltype weer zal aantrekken. Boeing moet eerst de vereiste reparaties uitvoeren.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street, die in juli de sterkste koersstijgingen lieten zien sinds 2020, bleven op de eerste dag van de nieuwe beursmaand dicht bij huis. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 32.779 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,2 procent, tot 4124 punten, en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 12.409 punten.

Target steeg verder een kleine 3 procent. De Amerikaanse winkelketen, na Walmart de grootste in de Verenigde Staten, profiteerde van een koopadvies door analisten van Wells Fargo. Target gaf dit jaar al twee keer een winstwaarschuwing. De koersval van het aandeel die daarop volgde biedt volgens Wells Fargo een mooi koopmoment. Target kampt onder meer met overtollige voorraden en lagere consumentenuitgaven door de hoge inflatie.

Alibaba won ruim 1 procent. Het Chinese webwinkelconcern verklaarde aan de eisen van de Amerikaanse toezichthouder SEC te willen voldoen en te werken aan het behouden van zijn beursnoteringen in New York en Hongkong. Het aandeel kelderde vrijdag ruim 11 procent op Wall Street na het besluit van de SEC om het concern op een lijst van Chinese bedrijven te plaatsten die mogelijk van de Amerikaanse aandelenbeurzen moeten verdwijnen omdat ze onvoldoende openheid geven over hun boekhouding.

Twitter zakte dik 1 procent. Tesla-topman Elon Musk stapt zelf naar de rechter vanwege de mislukte overname van het socialemediaplatform. Twitter daagde hem eerder voor de rechter omdat hij uiteindelijk besloot het platform toch niet te kopen. De bij de rechtbank in Delaware ingediende stukken zijn niet openbaar gemaakt, dus het is niet duidelijk wat de klacht van Musk precies inhoudt.

De euro was 1,0246 dollar waard, tegen 1,0196 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 4,5 procent goedkoper op 94,19 dollar. Brentolie kostte 3,4 procent minder op 100,47 dollar per vat.