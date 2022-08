Brits BP boekt miljardenwinst door hoge olieprijzen

Het Britse olie- en gasconcern BP heeft in het tweede kwartaal een nettowinst behaald van 9,3 miljard dollar, een verdrievoudiging vergeleken met een jaar eerder. Net als branchegenoten Shell, TotalEnergies, Chevron en ExxonMobil profiteerde BP volop van de hoge prijzen voor olie en brandstof door de oorlog in Oekraïne. BP kondigde aan het dividend te verhogen en nog meer eigen aandelen in te gaan kopen.

In het eerste kwartaal van dit jaar leed BP nog een verlies van meer dan 20 miljard dollar vanwege een enorme afschrijving op het belang in het Russische olieconcern Rosneft. Vanwege de oorlog en de westerse sancties heeft BP zich uit Rusland teruggetrokken. BP was bijna dertig jaar actief in het land.

De totale omzet in het tweede kwartaal bedroeg 69,5 miljard dollar, tegen 37,6 miljard dollar een jaar eerder. BP verwacht dat de olie- en gasprijzen dit kwartaal nog hoog zullen blijven vanwege verstoringen van de leveringen uit Rusland.

Topman Bernard Looney zei in een toelichting dat BP door blijft gaan met het leveren van olie en gas die de wereld nodig heeft en investeringen blijft doen in de energietransitie.

BP gaat het kwartaaldividend met 10 procent verhogen en koopt de komende drie maanden nog eens voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen in, bovenop de 3,8 miljard dollar aan aandelen die in de eerste helft van dit jaar werden ingekocht.