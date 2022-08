Kunstmestproducent OCI boekt meer omzet dankzij hogere prijzen

Kunstmestproducent OCI heeft de omzet in het tweede kwartaal bijna zien verdubbelen dankzij de sterke vraag naar kunstmest en de hogere prijzen voor stikstof vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook de winst nam flink toe.

Het in Amsterdam genoteerde concern boekte een omzet van 2,9 miljard dollar, een stijging van 95 procent ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar geleden. Onder de streep bleef een nettowinst over van 528 miljoen dollar. Dat is ruim 320 procent meer dan een jaar eerder.

De resultaten worden volgens OCI ondersteund door decennia lage graanvoorraden wereldwijd die het gebruik van stikstofmeststoffen stimuleren. Ook de hoge gasprijzen in Europa zorgen ervoor dat de stikstofprijzen tot in 2023 boven de historische gemiddelden blijven.

Veel Europese kunstmestproducenten kunnen de kosten niet terugverdienen vanwege de hoge gasprijzen, vooral degenen die geen ammoniak kunnen importeren. Volgens topman Ahmed El-Hoshy profiteert OCI echter van zijn sterke positie op de wereldwijde ammoniakmarkten en de flexibiliteit om lokaal geproduceerde ammoniak te vervangen door geïmporteerde ammoniak die wordt verzonden vanuit de activiteiten in Noord-Afrika en de Verenigde Staten via de Rotterdamse terminal van het bedrijf.

OCI heeft de overslagcapaciteit van zijn importterminal voor ammoniak in Rotterdam eerder dit jaar uitgebreid naar circa 400.000 ton en ligt naar eigen zeggen op schema om de capaciteit verder uit te breiden tot 1,2 miljoen ton in 2023.

Het ammoniakproductieplatform van OCI in Europa draait vanwege de hoge gasprijzen nu op circa 40 procent van de capaciteit, maar dankzij de geïmporteerde ammoniak kan het bedrijf aan de vraag van agrarische en industriële klanten in Europa blijven voldoen. De methanolfabriek in Nederland blijft wel gesloten vanwege de hoge gasprijzen.

Aardgas is een belangrijke grondstof voor kunstmest. Zo wordt methaan uit aardgas via enkele tussenstappen verrijkt met stikstof uit de lucht tot kunstmest. De Noorse kunstmestproducent Yara waarschuwde eerder deze maand voor problemen als de toevoer van aardgas naar Europa sterk slinkt. Volgens de concurrent van OCI is er een “duidelijk risico” op tekorten aan stikstof voor kunstmest als gas in Europa schaarser of nog duurder wordt.