Just Eat en Wolters Kluwer helpen AEX vooruit na cijfers

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en dataleverancier Wolters Kluwer waren woensdag de sterkste stijgers in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. De handelsupdates van de twee hoofdfondsen vielen duidelijk in de smaak bij beleggers. Ook de resultaten van koffieconcern JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, werden goed ontvangen.

De oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten na het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan, bleven wel zorgen voor terughoudendheid op de beursvloeren. Behalve een importstop op fruit en vis uit Taiwan heeft China ook militaire acties afgekondigd rond het eiland, dat China ziet als afvallige provincie. Pelosi en de VS kunnen volgens China eveneens rekenen op vergeldingsacties.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 728,83 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 958,61 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent.

Just Eat Takeaway steeg 5 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl schrijft 3 miljard euro af op de boekwaarde van zijn Amerikaanse dochter Grubhub en lijdt daardoor flink verlies. Grubhub werd vorig jaar ingelijfd. Maar inmiddels denkt het bedrijf eraan om Grubhub weer te verkopen. Topman Jitse Groen verklaarde ook dat winstgevendheid in zicht komt.

Wolters Kluwer klom 4 procent. De dataleverancier boekte in de eerste jaarhelft meer omzet. Ook schroefde het concern zijn aandeleninkoopprogramma op tot 1 miljard euro en werden de winstverwachtingen verhoogd. Speciaalchemieconcern DSM sloot de rij in de AEX met een min van 2 procent.

In de MidKap was JDE Peet’s (plus 11 procent) de grote winnaar. Het koffieconcern zag de omzet in de eerste jaarhelft met bijna 16 procent groeien dankzij prijsverhogingen. PostNL, dat al zijn postbezorgers een vast contract biedt, won 2,5 procent.

In Frankfurt won Commerzbank 1,8 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Autoconcern BMW zakte 5 procent na teleurstellende resultaten. De Duitse chipproducent Infineon klom 2,7 procent dankzij beter dan verwachte cijfers. In Parijs vielen de kwartaalcijfers van de Franse bank Société Générale (plus 4 procent) in de smaak.

Op de oliemarkt wordt gewacht op de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten die later op de dag wordt gehouden. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 93,39 dollar en Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 99,34 dollar per vat. De euro was 1,0184 dollar waard, tegen 1,0209 dollar een dag eerder.