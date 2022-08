OPEC: vraag naar olie neemt nog steeds toe, wel minder sterk

De wereldwijde vraag naar olie blijft toenemen, maar wel in een minder sterk tempo dan voorheen. Dat heeft secretaris-generaal Haitham al-Ghais van oliekartel OPEC gezegd tegen de Algerijnse staatstelevisie. De OPEC vergadert later op de dag met bondgenoten als Rusland en Kazachstan over de productie.

Al-Ghais is sinds kort de nieuwe secretaris-generaal van de OPEC. “We zien nog steeds toenemende vraag naar olie, vergeleken met de coronacrisis in 2020 en 2021. Er is een herstel van de pandemie, maar wel in een afname van het tempo”, aldus Al-Ghais die het stokje bij de OPEC heeft overgenomen van zijn in juli overleden voorganger Mohammed Barkindo.

De OPEC+, zoals de alliantie tussen het kartel en zijn bondgenoten wordt genoemd, gaat vergaderen over de productie in september. De Amerikaanse president Joe Biden heeft OPEC-leider Saudi-Arabië bij een recent bezoek aan het land gevraagd de productie sterker op te voeren om zo de hoge prijzen aan de pomp te drukken. Door de dure brandstof staat de populariteit van Biden bij de Amerikaanse kiezer onder druk.

Het is echter maar de vraag of Saudi-Arabië en belangrijke OPEC-leden zoals de Verenigde Arabische Emiraten bereid of zelfs in staat zijn tot een nog hogere productie. Zij hebben namelijk maar beperkte capaciteit om nog meer olie op te pompen. Andere OPEC-leden kunnen zelfs niet voldoen aan de productiequota die zijn afgesproken, bijvoorbeeld vanwege achterstallige investeringen in olie-infrastructuur.

Ook is Rusland waarschijnlijk niet erg happig op een sterke productieverhoging door de OPEC+. Het land profiteert namelijk van de hoge olieprijzen, waardoor de economische pijn van de westerse sancties over de oorlog in Oekraïne wordt verzacht voor Moskou.

De OPEC+ verlaagde tijdens de coronapandemie de olieproductie juist nog sterk om zo de prijzen te stutten. De alliantie is nu al geruime tijd bezig de productie geleidelijk op te voeren omdat de vraag sterk is hersteld. In september zouden alle productieverlagingen tijdens de pandemie ongedaan gemaakt moeten zijn.

De afgelopen tijd zijn de olieprijzen gedaald vanwege zorgen over een economische recessie en een afzwakkende vraag. De prijzen liggen nu op de laagste niveaus in ongeveer vijf maanden.