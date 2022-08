Ook Lufthansa boekt eerste nettowinst sinds coronacrisis

Luchtvaartconcern Lufthansa heeft voor het eerst sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus in 2020 weer winst geboekt. Het Duitse bedrijf profiteerde in het tweede kwartaal van de grote vraag naar tickets nu veel internationale reisbeperkingen zijn opgeheven. Daardoor zaten vliegtuigen beter gevuld waardoor vluchten van Lufthansa en dochterbedrijven als Brussels Airlines en Swiss International Air Lines rendabeler werden. Eerder meldde concurrent Air France-KLM al zijn eerste winst sinds de coronacrisis.

Het nettoresultaat bij Lufthansa kwam uit op 259 miljoen euro, tegenover een verlies van 756 miljoen euro een jaar eerder. Het aantal passagiers was vier keer zo hoog als in het tweede kwartaal van 2021 en vliegtuigen zaten gemiddeld voor 80 procent gevuld, wat bijna net zo vol is als de periode voor corona. De omzet steeg met ruim 160 procent tot bijna 8,5 miljard euro.

Naast de heropleving van het internationale reisverkeer deed Lufthansa ook goede zaken met zijn divisie voor luchtvracht. De prijzen die het concern voor goederenvervoer kan vragen zijn hoog, omdat het containervervoer over zee nog altijd kampt met verstoringen door corona. Daardoor zijn er vaak niet genoeg containers op het juiste moment op dezelfde plaats.

Europese luchthavens kampen met personeelstekorten en dat noopt luchtvaartmaatschappijen tot het schrappen van vluchten. Dit gebeurde op Schiphol maar ook in Duitsland zijn vliegvelden in de problemen. Lufthansa kijkt ondanks deze verstoringen positief vooruit en verwacht een winst voor belastingen en rentebetalingen van 500 miljoen euro in heel 2022.

Het bedrijf zelf moet ook snel nieuw personeel aantrekken, nadat er tijdens de pandemie veel werknemers noodgedwongen waren vertrokken. In de tweede helft van dit jaar verwacht Lufthansa 5000 medewerkers aan te trekken.