Aandacht voor cijfers ING en IMCD op drukke beursdag

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich donderdag op voor een drukke cijferdag. Onder meer de AEX-fondsen ING en IMCD openden de boeken. Ook kleinere bedrijven als SBM Offshore, Pharming en Fagron kwamen met cijfers. Buiten het Damrak gaven onder meer Bayer, Lufthansa, Zalando, Adidas en Adecco inzicht in de stand van zaken. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, die naar verwachting de rente verder zal verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met winsten openen in navolging van de opleving op Wall Street. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag ook overwegend vooruit ondanks de aanhoudende zorgen over de oplopende spanningen tussen China en de VS over Taiwan. China begint donderdag met militaire oefeningen die vijf dagen duren. Daardoor is het lucht- en zeeruim van Taiwan geblokkeerd. De Straat van Taiwan is een van de drukst bevaren zeestraten ter wereld.

ING voelt de flink opgelopen inflatie in Turkije in zijn resultaten. Door de hyperinflatie in het land moet de bank aanpassingen in de boeken van zijn Turkse dochterbedrijf doen en wordt de concernwinst met bijna een kwart miljard euro geraakt. De rente-inkomsten liepen wel op dankzij de hogere rentes. Ook moest de bank ruim 200 miljoen euro opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Dat was minder dan kenners hadden verwacht. Topman Steven van Rijswijk stelde ondanks de moeilijke omstandigheden tevreden te zijn met de resultaten.

Chemicaliƫndistributeur IMCD zag de omzet en winst flink stijgen in de eerste jaarhelft dankzij een sterke vraag naar zijn producten en hogere prijzen. Het bedrijf verwacht ook een groei van de bedrijfswinst over het hele jaar.

Apothekersbedrijf Fagron schroefde zijn omzetverwachting voor het hele jaar op na een sterke eerste jaarhelft. Topman Rafael Padilla sprak van uitstekende resultaten ondanks de uitdagende macro-economische omstandigheden.

Ook maritiem dienstverlener SBM Offshore werd positiever over het hele jaar dankzij solide resultaten in de eerste zes maanden van 2022. Biotechnoloog Pharming bleef goede zaken doen met zijn medicijn Ruconest en boekte meer omzet en winst in de eerste jaarhelft.

De euro was 1,0166 dollar waard, tegen 1,0142 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 90,82 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 96,84 dollar per vat.