Farmaceut Eli Lilly: personeelsproblemen door anti-abortuswet

De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly vreest door een strenge anti-abortuswet in zijn thuisstaat Indiana minder gemakkelijk “divers” personeel aan te kunnen trekken. Het miljardenbedrijf ziet zich daarom genoodzaakt meer nieuwe banen buiten Indiana te creëren, zo staat in een reactie op nieuwe wetgeving.

Indiana was vrijdag de eerste Amerikaanse staat die een anti-abortuswet had aangenomen sinds het Hooggerechtshof eind juni het grondwettelijke recht op abortus liet vervallen. De wet verbiedt vrijwel alle abortussen. Zwangerschappen mogen alleen worden afgebroken als ze het gevolg zijn van verkrachting of incest, of als er een medische noodzaak is.

Eli Lilly heeft ruim 10.000 werknemers in Indiana, waar het 146 jaar geleden werd opgericht. Dat is meer dan een kwart van het totale personeelsbestand. Maar door de zeer strenge abortuswetgeving voelen vrouwelijke kandidaten voor een baan bij Eli Lilly mogelijk weinig voor een werkplek in de Amerikaanse staat.

De ontwikkelaar van het antidepressivum Prozac en diabetesmedicijn Humuline verklaart dat “abortus een verdeeldheid zaaiende en zeer persoonlijke kwestie is waarover geen duidelijke consensus bestaat onder burgers van Indiana.”

“Desondanks heeft Indiana ervoor gekozen om snel een van de strengste anti-abortuswetten in de Verenigde Staten aan te nemen”, vervolgt de farmaceut. “We zijn bang dat deze wet de mogelijkheden beperkt van Lilly – en van Indiana- om wereldwijd divers wetenschappelijk, technisch en zakelijk talent aan te trekken. Door deze wet zijn we gedwongen om ons personeelsbestand meer buiten onze thuisstaat uit te breiden.”