Aandacht bij cijfers PostNL naar pakketbezorging

PostNL geeft maandag een kijk in de boeken en daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de omzet uit pakketbezorging. Het post- en pakkettenbedrijf had in het eerste kwartaal al te maken met minder pakketvervoer omdat mensen na corona minder onlineshopten. Afgezien van het corona-effect stijgt het pakketvolume nog wel, zei topvrouw Herna Verhagen er toen bij.

Tijdens de coronapandemie nam onlineshoppen een vlucht en werden er veel meer pakketten verstuurd. Inmiddels trekken veel mensen als ze willen shoppen weer naar de winkelstraten. Mogelijk kan de hoge inflatie PostNL ook parten spelen. Die zorgt er voor dat veel consumenten momenteel wat beter zullen letten op hun uitgaven bij webwinkels.

Deutsche Post DHL, het moederbedrijf van pakketbezorger DHL, zei vrijdag ook al dat de volumes op de pakketmarkt beginnen te normaliseren. In de voorbije maanden kreeg de rivaal van PostNL daardoor wereldwijd minder pakketjes om te vervoeren. Dankzij hogere tarieven lukte het de onderneming wel om de omzet op te voeren.

Bij de postbezorging kampt PostNL verder juist met personeelstekorten. Vorige week zei het bedrijf dat de postbezorging daardoor “piept en kraakt”. Daardoor komt het voor dat post soms een dag te laat wordt bezorgd. PostNL heeft tussen de 1300 en 1500 postbezorgers extra nodig. Om de functie aantrekkelijker te maken wordt alle postbezorgers een vast contract aangeboden.