Chipbedrijf Nvidia omlaag op Wall Street na tegenvallende omzet

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine koersuitslagen gesloten. Chipbedrijf Nvidia ging flink omlaag op Wall Street na bekendmaking van tegenvallende omzetcijfers. Nvidia gaf aan dat de vraag naar zijn grafische kaarten vanuit de gamesindustrie veel zwakker is geworden. De producent van elektrische auto’s Tesla was juist een winnaar na de goedkeuring van het klimaat-, belasting- en gezondheidszorgplan van president Joe Biden in de Amerikaanse Senaat.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 32.832,54 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent op 4140,06 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,1 procent, op 12.644,46 punten.

Nvidia ging 6,3 procent omlaag. Het concern boekte afgelopen kwartaal een veel lagere omzet dan het zelf had verwacht. Tijdens de coronapandemie werd nog volop tijd besteed aan het spelen van computerspelletjes, maar dat is nu een stuk minder. Daarnaast hebben bedrijven als Nintendo en PlayStation-fabrikant Sony te maken met productieproblemen door verstoringen in de toelevering en zijn consumenten vanwege de hoge inflatie terughoudender met het kopen van spelcomputers.

Tesla werd 0,8 procent hoger gezet. In het plan van Biden worden honderden miljarden dollars uitgetrokken voor investeringen in het klimaat. De maatregelen zullen een flinke impuls geven aan het gebruik van onder meer zonnepanelen en elektrische auto’s. Branchegenoten als Rivian en Lucid stegen tot 6,8 procent. Zonne-energiebedrijven zoals First Solar, ReneSola en SunRun wonnen tot 4,8 procent.

Signify Health maakte een koerssprong van 11 procent na berichten dat gezondheidszorgbedrijf CVS Health het zorgtechnologieconcern zou willen overnemen. Global Blood Technologies dikte 4,3 procent aan. Farmaceut Pfizer kondigde aan zijn sectorgenoot over te nemen voor 5,4 miljard dollar.

Boeing won 0,5 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft definitieve goedkeuring gegeven voor het hervatten van leveringen van de 787 Dreamliner. Dat toestel stond bijna twee jaar aan de grond vanwege constructiefouten. Naar verwachting worden de leveringen deze week hervat.

De euro was 1,0193 dollar waard, tegen 1,0211 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie klom 1,6 procent tot 90,44 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 96,27 dollar per vat.