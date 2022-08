Hervatten levering Boeing 787 Dreamliner deze week verwacht

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA verwacht dat vliegtuigbouwer Boeing deze week de leveringen van de 787 Dreamliner hervat. Die werden in mei vorig jaar stopgezet als gevolg van constructiefouten.

In totaal zijn er ongeveer 120 Dreamliners in afwachting van levering. Die zijn goed voor zo’n 338 miljoen dollar per stuk. Door de aankondiging van de Federal Aviation Administration, kortweg FAA, stegen de aandelen van Boeing op Wall Street met wel 3,7 procent.

Het afgelopen jaar daalden de Boeing-aandelen juist met 18 procent. Dat had onder meer te maken met de zorgen bij de FAA over de constructie van de 787 Dreamliner. Zo zaten er fouten in de samenvoeging van delen van de romp van de kisten. Op zo’n twintig plekken werden destijds gaten gevonden die niet goed waren opgevuld.

Eind juli keurde de FAA de plannen van Boeing om de constructiefouten in het vliegtuigframe te inspecteren en te repareren al goed. De FAA zegt dat het “elk vliegtuig zal inspecteren voordat een luchtwaardigheidscertificaat wordt afgegeven voor levering”. Waarschijnlijk zal American Airlines het eerste 787-vliegtuig in ontvangst nemen.