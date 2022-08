Aziatische beurzen dalen in afwachting inflatiecijfer VS

De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten woensdag verliezen zien. Beleggers bleven voorzichtig voorafgaand aan de publicatie van de laatste inflatiegegevens uit de Verenigde Staten. De Amerikanen kampen met de grootste stijging van de consumentenprijzen in veertig jaar en de Federal Reserve heeft de rente al meerdere keren verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Wanneer de inflatie geen tekenen van afkoeling vertoont zal de centrale bank de rente naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt opschroeven.

De markten reageerden daarnaast op inflatiecijfers uit China. De consumentenprijzen in de op een na grootste economie ter wereld namen in juli toe met 2,7 procent. Dat is het hoogste niveau in twee jaar. De stijging werd vooral veroorzaakt door een toename van de varkensprijzen. De inflatie viel wel lager uit dan verwacht. Ook de producentenprijzen namen minder sterk toe dan gevreesd. De prijzen die Chinese fabrikanten voor hun producten vragen stegen vorige maand met 4,2 procent in vergelijking met een toename van 6,1 procent in juni.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,1 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific steeg 2 procent in Hongkong dankzij goed ontvangen resultaten.

De Nikkei in Tokio daalde 0,7 procent. De Japanse chipbedrijven stonden onder druk na een omzetwaarschuwing van de Amerikaanse chipmaker Micron Technology. Chiptester Advantest en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron zakten 3,6 en 2,8 procent. Autofabrikant Mazda dikte daarentegen 6,5 procent aan na beter dan verwachte resultaten. Concurrent Honda, die later op de dag met cijfers komt, won 0,8 procent.

Ook in Zuid-Korea gingen de chipbedrijven omlaag. De grote chipmakers Samsung en SK Hynix leverden 1,8 en 3,3 procent in. De Kospi in Seoul zakte daardoor 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent.