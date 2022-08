Productiegroei in Nederlandse industrie zwakt verder af in juni

De productiegroei in de Nederlandse industrie is in juni verder afgezwakt na de piek in april. Toch bleven fabrieken volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) draaien op een relatief hoog niveau.

De gemiddelde dagproductie kwam dik 6 procent hoger uit dan in juni vorig jaar. In bijna twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie ging de productie omhoog. De groei is wel lager dan in de voorgaande maanden. In mei bedroeg de groei nog 10 procent en in april was met een groei van 14 procent sprake van het hoogste productieniveau ooit gemeten.

De productiecijfers verschillen de laatste tijd sterk per maand. In maart, de eerste maand na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, zakte de productiegroei nog duidelijk terug. Op de achtergrond speelt ook mee dat elke maand wordt vergeleken met dezelfde maand vorig jaar toen de coronasituatie in Nederland nog anders was dan nu.

Het statistiekbureau meldt daarnaast dat de stemming onder ondernemers in de industrie wat positiever is geworden. Zo ging het ondernemersvertrouwen in juli omhoog ten opzichte van juni. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven, daalde het vertrouwen van producenten in juli echter fors. Ze waren pessimistischer over de verwachte bedrijvigheid in de tweede helft van het jaar en ook minder positief over de huidige bedrijvigheid.