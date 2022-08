Hogere prijzen bezorgen moederbedrijf Albert Heijn hogere omzet

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet geboekt. Dat dankte het moederbedrijf van Albert Heijn onder andere aan de hogere prijzen voor veel producten in de schappen, erkent topman Frans Muller. Maar supermarkten van het concern in onder andere de Verenigde Staten en Nederland verkochten ook grotere hoeveelheden.

In totaal verkocht Ahold Delhaize voor ruim 21,4 miljard euro aan producten, wat gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten 6,4 procent meer is dan een jaar eerder. “Een groot deel daarvan is te verklaren door de inflatie”, zegt Muller daarover. Tegelijkertijd vervult het moederbedrijf van Albert Heijn en andere ketens volgens hem een “bufferrol” door de prijsstijgingen beperkt te houden.

Ahold Delhaize is er veel aan gelegen om de prijsstijgingen beperkt te houden voor de producten in de schappen. Dat leidde dit jaar tot meerdere conflicten met grote internationale leveranciers van A-merken, waarbij een meningsverschil met Nestl├ę in januari zelfs publiek bekend werd.

“We hebben nog nooit zulke moeilijke onderhandelingen gehad als dit jaar. Dat heeft er ook mee te maken dat sommige leveranciers, met name de grote internationale leveranciers, meer vragen dan wij realistisch vinden”, zegt Muller daarover. “Maar we hebben zelf een groot marktaandeel met onze huismerken, dus we weten wat producten kosten en hebben goed vergelijkingsmateriaal. Tot mijn teleurstelling hebben we gezien dat sommige leveranciers nog meer vragen. Maar ze gaan het vanzelf merken in het schap.”

De voor supermarkten belangrijke operationele winstmarge, dus hoeveel je overhoudt per euro omzet, daalde door alle extra kosten. Vooral in Europa was die marge lager. Toch hield het bedrijf onder de streep 603 miljoen euro over, tegenover een nettowinst van 540 miljoen euro een jaar eerder. Hierbij hielp ook de sterke dollar. Voor heel het jaar is Ahold Delhaize nu optimistischer over de winst.

Om de prijzen laag te kunnen houden en klanten te blijven trekken bezuinigt Ahold Delhaize ook. Het plan was al om 850 miljoen euro te besparen en in Europa komt daar de komende jaren 250 tot 300 miljoen aan kostenreductie bij. Dat gebeurt onder andere door minder grote sommen geld te investeren in bol.com. Daarnaast verdwijnen er managementbanen bij Centraal-Europese ketens en wil het concern de IT en inkoop effici├źnter maken.