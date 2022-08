Lagere winst voor Duitse Essent-moeder E.ON

Het Duitse energieconcern E.ON, moederbedrijf van het Nederlandse Essent, heeft in de eerste helft van dit jaar minder winst behaald. Het bedrijf moest energie inkopen tegen recordprijzen vanwege de onrust op de Europese gasmarkt door de oorlog in Oekraïne en de verstoringen van de Russische gasleveringen aan Duitsland. Wel wist E.ON de omzet flink te verhogen, omdat het de hoge inkoopprijzen steeds meer doorberekent aan klanten.

De nettowinst ging met 11 procent omlaag naar bijna 2,3 miljard euro vergeleken met vorig jaar. De winst werd ook gedrukt door een afschrijving op het pijpleidingbedrijf Nord Stream. Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft een meerderheidsbelang in de pijpleiding Nord Stream 1, die gas levert van Rusland naar Duitsland via de Oostzee. E.ON bezit een belang van 15,5 procent in die leiding. Rusland heeft de leveringen via Nord Stream 1 teruggebracht naar 20 procent van de capaciteit, naar eigen zeggen vanwege technische problemen. Berlijn zegt dat Moskou de gasleveringen als wapen inzet als vergelding voor de westerse sancties.

De omzet steeg juist met 60 procent tot 52,8 miljard euro. E.ON is met enige vertraging de hoge energieprijzen nu aan het doorberekenen aan particulieren en bedrijven. Het bedrijf is behalve in Duitsland en Nederland ook actief in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Centraal- en Oost-Europa en Turkije.

In een toelichting zei topman Leonhard Birnbaum dat de crisis op de Europese energiemarkt nog niet is opgelost, maar dat E.ON in een veel betere positie is dan in maart. Volgens hem zitten gasopslagen voller. Het bedrijf uit Essen handhaaft zijn winstverwachtingen voor het gehele jaar.