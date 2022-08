Duits energieconcern RWE gaat meer in duurzame bronnen investeren

Het Duitse energieconcern RWE gaat dit jaar meer investeren in duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie. Het bedrijf wil zo beter het hoofd kunnen bieden aan de Europese energiecrisis die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne en de zorgen over de Russische gasleveringen aan Europa.

RWE trekt dit boekjaar meer dan 5 miljard euro uit voor duurzame energieprojecten, wat 30 procent meer is dan eerder gepland. Het bedrijf zegt dat die investeringen noodzakelijk zijn om de afhankelijkheid van Russische energie tegen te gaan en klimaatneutraal te worden. Het gaat om energieprojecten op land en zee, maar ook om investeringen in batterij- en waterstoftechnologie, aldus RWE.

In de eerste helft van dit jaar stak de onderneming uit Essen al 2 miljard euro in duurzame energie. Er werd voor 1,2 gigawatt aan duurzame productiecapaciteit in gebruik genomen. Door die groei en gunstige windomstandigheden nam de duurzame stroomproductie van RWE in de eerste jaarhelft met 20 procent toe in vergelijking met vorig jaar.

RWE kondigde verder aan dat de ontmanteling van een stilgelegde steenkolencentrale in Duitsland zal worden uitgesteld. Het gaat om de centrale Neurath A in Noordrijn-Westfalen die in april werd stilgelegd. Vanwege de zorgen over een stop van Russische gasleveringen aan Duitsland overweegt Berlijn stilgelegde steenkolencentrales weer op te starten. Het land wil eigenlijk in 2030 helemaal zijn gestopt met energie uit steenkolen.