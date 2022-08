Brussels Airport profiteert van boekingen Nederlandse reizigers

Ruim 2,2 miljoen passagiers hebben in juli gereisd via Brussels Airport, een maandrecord sinds het begin van de coronacrisis. De groei van het aantal mensen dat reisde via die Belgische luchthaven hangt onder meer samen met het gestegen aantal boekingen van Nederlandse reizigers. Die hopen daarmee de drukte op Nederlandse luchthavens te vermijden.

Ook de verplaatsing van vluchten van Nederland naar de Brusselse luchthaven heeft een positieve invloed gehad op het aantal reizigers. Eerder gaven reisorganisaties al aan dat buitenlandse luchthavens naast regionale luchthavens in trek waren bij klanten. Zo merkte Sunweb in mei al dat de populariteit van Brussels Airport toenam.

Met de 2,2 miljoen vervoerde passagiers zit de luchthaven op 81 procent van het aantal vervoerde reizigers in juli 2019. Volgens Brussels Airport is dat resultaat een nieuw maandrecord sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020.

Het gemiddeld aantal passagiers per vlucht dat reisde via Brussel lag in juli op 151 passagiers. Volgens de luchthaven is dat ook een record: in juli 2019 reisden gemiddeld 137 passagiers per vliegtuig via Brussels Airport. De toename is toe te schrijven aan grotere vliegtuigen en betere bezetting van de vluchten.