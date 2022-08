Reuters: ING keurt Russische betaling voor oliedoorvoer goed

De Slowaakse olieraffinaderij Slovnaft meldt dat een Europese bank een betaling goedkeurt waardoor olietoevoer via de Droezjba-pijpleiding naar Tsjechië kan worden hervat. Een ingewijde laat aan persbureau Reuters weten dat het om ING zou gaan.

De doorvoer van olie uit Rusland via Oekraïne naar Tsjechië, Slowakije en Hongarije werd op 4 augustus opgeschort. Vanwege de sancties tegen Rusland, kon de Russische beheerder van de Droezjba-oliepijpleiding geen doorvoervergoeding naar het Oekraïense olietransportbedrijf Ukrtransnafta overmaken. In eerste instantie was betaald, maar Transneft kreeg het geld een week later teruggestort. Daarop besloot Ukrtransnafta de aanvoer van olie te stoppen.

Volgens een ingewijde die Reuters sprak, zou het ING zijn die de betaling blokkeerde. Daar lijkt de bank nu dus op terug te komen. Daarbij geeft de bron aan te verwachten dat de olietoevoer naar Tsjechië zaterdag wordt hervat. “Volgens onze informatie heeft de bank de oorspronkelijk geblokkeerde betaling tussen transitbedrijven voor de doorvoervergoeding heroverwogen en uiteindelijk geaccepteerd”, laat een woordvoerder van Slovnaft weten. ING geeft in een reactie aan geen uitspraken te doen over betalingen tussen partijen.

Het contract tussen Transneft en Ukrtransnafta vereist 100 procent vooruitbetaling voor de doorvoer van olie. Slovnaft en Hongaarse raffinaderij Mol Nyrt hadden al aangeboden de betalingen rechtstreeks aan Ukrtransnafta te doen om het geschil op te lossen. Daardoor kon de olie-aanvoer naar die landen woensdag al worden hervat.