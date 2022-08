Eerste omzetgroei voor techconcern Huawei sinds sancties VS

Het Chinese techconcern Huawei heeft voor het eerst sinds eind 2020 de omzet in een kwartaal opgevoerd. Toen stelden de Verenigde Staten sancties in tegen het bedrijf, dat daardoor een grote afzetmarkt voor met name zijn mobiele telefoons zag verdwijnen. Ook de apparatuur voor mobiele netwerken van het bedrijf worden in de VS en steeds meer Europese landen geweerd.

De omzet in het tweede kwartaal van dit jaar steeg met 1 procent tot 170,6 miljard yuan, schat persbureau Bloomberg in op basis van de halfjaarcijfers van het bedrijf. Omgerekend is dat 24,6 miljard euro. De kwartaalwinst daalde met een derde, berekende Bloomberg op basis van de halfjaarcijfers en de eerdere kwartaalrapportage. Dat werd vooral veroorzaakt door hoge kosten die gepaard gingen met nieuwe initiatieven zoals elektrische auto’s en zonne-energieparken.

Voorzitter Ken Hu geeft aan dat de verkopen van mobiele telefoons nog achterblijven. “Maar met onze tak voor ICT-infrastructuur bleven we gestaag groeien.”