Eeuwenoud glasmerk Riedel bang voor tijdelijke productiestop

Het eeuwenoude glasmerk Riedel uit het Oostenrijkse Kufstein vreest tijdelijk de productie te moeten stilleggen door Europa’s gasconflict met Rusland. Als het bedrijf te maken krijgt met energierantsoenen moet het waarschijnlijk zijn ovens uitzetten en dat is lastig. Zo’n oven is ervoor gemaakt altijd aan te staan, de oven laten afkoelen kan er zelfs voor zorgen dat hij kapot gaat.

Dit heeft Maximilian Riedel van de maker van luxewijnglazen en karaffen laten weten. Hij is de elfde generatie die het uit 1756 stammende familiebedrijf runt. De energierekeningen van de onderneming zijn de laatste maanden al met zeker 30 procent gestegen, maar de ovens zijn tot nu toe op maximale capaciteit blijven draaien. Dit is omdat Riedel erop rekent dat de energieprijzen nog hoger zullen worden.

Bedrijven in heel Europa bereiden zich voor op het ergste nu regeringen noodplannen maken voor mogelijke gastekorten in de winter. Riedel heeft meerdere fabrieken in Duitsland en daar werkt de regering aan een plan voor de verdeling van energie als de nood aan de man is. De vraag is waar een bedrijf als Riedel precies zal staan op de prioriteitenlijst van de overheid, aangezien het een leverancier is van niet-essentiƫle goederen.

In de Duitse politiek zijn glasfabrikanten wel gebruikt als voorbeeld van waarom de overheid heel voorzichtig te werk moet gaan met gasrantsoenering. Maar die discussie was vooral gericht op een bedrijf als Gerresheimer, dat glas produceert dat wordt gebruikt voor het maken van vaccinflacons. Het ging niet om producenten van luxeartikelen zoals Riedel.