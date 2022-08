Rosneft waarschuwt voor stijgende brandstofprijzen in Duitsland

Het Russische olieconcern Rosneft waarschuwt dat de productie bij een raffinaderij in Brandenburg drastisch kan dalen door de naderende importstop voor olie uit Rusland. Dat kan ertoe leiden dat de prijzen van benzine en diesel in heel Duitsland verder omhooggaan, aldus het bedrijf.

Als de raffinaderij niet langer via de Druzhba-pijpleiding wordt bevoorraad, maar via andere routes, zou die slechts op halve capaciteit kunnen werken. Rosneft zegt dat het alternatieve leveringsroutes uitprobeert, maar wees erop dat olie die per tanker vanuit de Verenigde Staten naar de Duitse havenstad Rostock wordt gebracht 30 procent duurder is dan olie uit pijpleidingen.

Als de fabriek minder kan produceren zal de Duitse schatkist dat ook merken, voegden de Russen eraan toe. Dan zou het bedrijf immers met verliezen te maken krijgen en zou er minder belasting betaald hoeven te worden in de grootste economie van de eurozone.

De Europese Unie maakte eerder afspraken over een invoerverbod van Russische olie. Dat was een van de vele maatregelen, die is genomen, in een poging de Russische oorlog tegen Oekraïne te stoppen. Voor het importverbod gelden wel een aantal uitzonderingen. Landen als Hongarije en Slowakije zouden namelijk niet zonder olie uit de Druzhba-pijpleiding kunnen.