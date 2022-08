Belgische proef met statiegeld op blikjes pakt goed uit

Een proefproject voor statiegeld op petflessen en blikjes in het Belgische Bredene was een succes. Ongeveer negen op de tien blikjes en petflessen werden teruggebracht. “Dit bewijst dat statiegeld werkt”, heeft de burgemeester van de Vlaamse kustplaats laten weten. Rond de jaarwisseling komt er in Nederland ook statiegeld op blikjes.

In Bredene gold tussen 15 juli en 15 augustus een speciale statiegeldregeling bij strandposten. Wie daar een drankje kocht, kreeg 20 eurocent terug bij het inleveren van de lege verpakking met een statiegeldsticker.

“We hoopten dat 50 à 70 procent van de blikjes en flessen zou worden ingeleverd, maar het was liefst 90 procent”, aldus de burgemeester. Volgens hem heeft geen enkele strandganger geprotesteerd tegen de prijsverhoging. Ook de strandbars, die eerder erg kritisch waren, zouden tevreden zijn met het resultaat.

Op het strand werden ook speciale strandlopers ingezet. Die vonden niet één lege verpakking met statiegeldsticker terug. De burgemeester vindt dat zijn gemeente met dit project een duidelijk signaal afgeeft. “Hopelijk geeft het de Vlaamse regering de nodige politieke moed om eindelijk statiegeld in te voeren.”

In Nederland wordt per 31 december dit jaar statiegeld op blikjes ingevoerd. Per blikje wordt hier straks 15 eurocent statiegeld gerekend, net als voor kleine plastic flesjes. Door de maatregel moet het aandeel blik in zwerfvuil drastisch verminderen, aldus de overheid.

Het is nog wel de vraag of het partijen als supermarkten en blikproducenten lukt om tijdig een systeem gereed te hebben voor het inzamelen van de statiegeldblikjes. In juni zei het Afvalfonds Verpakkingen, dat aan het systeem werkt, dat de datum van de overheid te ambitieus zou zijn. Dat komt bijvoorbeeld door tekorten aan grondstoffen en personeel.