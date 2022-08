Baas Federal Reserve: beteugelen inflatie zal pijn doen

Het beteugelen van de torenhoge inflatie zal Amerikaanse bedrijven en gezinnen pijn doen. Maar als het niet lukt om de prijsstijgingen in te dammen zijn de gevolgen nog veel schadelijker. Dat is althans de mening van Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

Powell gaf zijn langverwachte toespraak in de jaarlijkse bijeenkomst voor centrale bankiers in Jackson Hole. Daarin zei hij dat de Fed krachtig zal optreden om de inflatie te beteugelen. De laatste tijd heeft de centralebankenkoepel meermaals de rente verhoogd. Dat gebeurde de laatste twee keer met reuzensprongen van 0,75 procentpunt. Volgens Powell zal de economie langere tijd last houden van de ingrepen. Ook op de arbeidsmarkt zal de agressieve benadering van de Fed worden gevoeld. Deze gevolgen noemde Powell “ongelukkige kosten” bij het terugdringen van de inflatie die tot boven de 9 procent is opgelopen.

“Het herstellen van de prijsstabiliteit zal enige tijd in beslag nemen en vereist een krachtig gebruik van onze instrumenten om vraag en aanbod beter in balans te brengen,” vertelde hij tijdens de bijeenkomst. “Hogere rentetarieven, tragere groei en zachtere arbeidsmarktomstandigheden zullen de inflatie terugdringen, maar ook huishoudens en bedrijven pijn doen”, aldus Powell. “Maar als we er niet in slagen de prijsstabiliteit te herstellen, zou dat veel meer pijn betekenen.”

Door de eerste tekenen van vertraging in ’s werelds grootste economie en door de afnemende prijsdruk ontstond er op de financiĆ«le markten enige hoop dat de Fed minder agressief de rentes zou verhogen. Daarbij werd ook voorzichtig rekening gehouden met een totaal andere koers. Powell trapte die hoop echter de grond in door duidelijk te maken dat het beleid van de Fed stevig genoeg moet blijven om de inflatie terug te brengen tot de doelstelling van 2 procent.