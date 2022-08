TotalEnergies verkoopt belang in Russisch samenwerkingsverband

TotalEnergies verkoopt zijn belang in Terneftegaz aan zijn Russische partner Novatek. Het Franse olie- en gasconcern kwam onlangs in opspraak vanwege de samenwerking. Dat kwam onder andere door de levering van vliegtuigbrandstof door de joint venture die mogelijk door het Russische leger in Oekraïne is gebruikt.

Onderzoek van de Franse krant Le Monde en activistengroep Global Witness toonde aan dat de vliegtuigbrandstof werd geproduceerd uit gascondensaat dat werd geleverd door Terneftegaz. De Fransen hebben daarin een belang van 49 procent.

TotalEnergies verwacht de verkoop van het belang in september dit jaar af te ronden. Dat is nog wel onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden. In een verklaring stelde TotalEnergies dat de desinvestering was gepland voordat de controverse aan het licht kwam. Op 8 augustus zou al een verzoek tot goedkeuring van de deal naar de Russische autoriteiten zijn gestuurd.

TotalEnergies bevestigde eerder op vrijdag dat het samen met Novatek in Rusland gascondensaat produceert voor vliegtuigbrandstof. Maar deze brandstof zou puur voor de export zijn. Global Witness vindt dat TotalEnergies zichzelf tegenspreekt in zijn verklaringen. De organisatie eist een onderzoek.