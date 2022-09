FNV voert druk om betere cao uitzendbranche op

Vakbond FNV voert de druk op bij uitzendorganisaties om tot een betere cao te komen. Leden van de bond voeren maandag actie tijdens een congres van uitzendbracheorganisatie ABU. Ze delen flyers uit en spreken werkgevers aan over het belang van betere arbeidsvoorwaarden. Ook minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) bezoekt het congres in Den Haag.

Volgens FNV-onderhandelaar Marije Ottervanger verlopen de cao-onderhandelingen op dit moment moeizaam. “We praten sinds maart over een cao die per januari volgend jaar moet ingaan. Met deze actie willen wij de onderhandelingen een zetje de goede kant op geven. Het jaarlijkse feestje van de ABU is volgens ons een goed moment om een signaal af te geven.” Over verdere acties liet Ottervanger zich nog niet uit.

Een nieuwe cao begint volgens de vakbondsvrouw bij “goed zijn voor je medewerkers”. Volgens Ottervanger uit zich dat in goede lonen, een goed pensioen en zekerheid. “Juist in deze onzekere tijden. We houden hoop dat deze branche ook inziet dat goede arbeidsvoorwaarden keihard nodig zijn om voldoende mensen aan het werk te krijgen.”

Hoeveel mensen er werkzaam zijn in de sector is moeilijk te zeggen, geeft Ottervanger aan. Ze schat dat er zo’n 350.000 mensen op uitzendbasis werken. Het aantal van hen dat lid is van de vakbond ligt op enkele duizenden, aldus Ottervanger.