Unilever-topman Alan Jope eind 2023 met pensioen

De directeur van Unilever, Alan Jope, treedt eind 2023 terug als topman van het bedrijf. Jope heeft het bestuur laten weten dan met pensioen te gaan. Er wordt nu gezocht naar een opvolger. De Schot stond sinds begin 2019 aan het roer bij het bedrijf.

Jope werkt al sinds 1985 bij het was- en levensmiddelenconcern. Hij was eerder president Beauty & Personal Care bij Unilever. Daarvoor bekleedde hij bestuursfuncties voor andere onderdelen van het bedrijf in onder andere Noord-Amerika, China en Rusland, Afrika en het Midden-Oosten. Onder Jope is Unilever op papier een volledig Brits bedrijf geworden.

Unilever-voorzitter Nils Andersen spreekt met lof over Jope. “Onder zijn leiding heeft Unilever cruciale veranderingen aangebracht in haar strategie, structuur en organisatie die haar sterk positioneren voor succes. Dit werk gaat door en we zullen Alan van harte bedanken voor zijn leiderschap en bijdrage aan ons bedrijf wanneer hij volgend jaar vertrekt.”

De aankondiging komt na een mislukte poging van Unilever, eerder dit jaar, om de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK) voor miljarden over te nemen. Dat bedrijf maakt onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta. Het overnameplan kreeg veel kritiek van aandeelhouders. Unilever stond dit jaar bovendien onder grote druk om met betere resultaten te komen. Volgens sommige critici zou het bedrijf zich beter kunnen opsplitsen.