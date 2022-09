Bloomberg: geen Europeaan meer in top bij staatsbedrijven Rusland

Europeanen zouden geen goedbetaalde functies bij Russische staatsbedrijven meer mogen bekleden. De Europese Unie zou een Duits voorstel van die strekking overwegen, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Een mogelijk verbod zou voor alle ingezeten van de EU moeten gelden.

Het voorstel moet nog formeel worden ingediend door de Europese Commissie. Daarbij is ook de steun van alle lidstaten nodig. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder zou bij het instellen van dergelijke regels een van de mensen zijn die hun baan dan moeten opgeven. Schröder is voorzitter van de aandeelhouderscommissie van Nord Stream, een gezamenlijk project om Russisch gas te transporteren via een pijpleiding die voor het grootste deel in handen is van de energiegigant Gazprom.

Schröder was jarenlang commissaris bij de Russische oliemaatschappij Rosneft en stond alom bekend als een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin. Door de Russische inval in Oekraïne werd zijn positie eerder dit jaar opeens heel omstreden. Schröder besloot in mei uiteindelijk op te stappen bij Rosneft omdat het hem onmogelijk zou zijn gemaakt om zijn mandaat te verlengen. Ook zag hij zich gedwongen om af te zien van een soortgelijke functie bij het Russische staatsgasbedrijf Gazprom, waarvoor hij officieel was voorgedragen.

Bij de voorgestelde maatregel worden geen specifieke personen genoemd. Het zou aan de nationale regeringen zijn om de eventuele beperking te handhaven. De voorstellen werden ingediend voordat Gazprom dinsdag bekendmaakte dat de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee zijn beschadigd. Duitsland en andere landen vermoeden hier sabotage.

Andere voormalige EU-leiders, onder wie de Finse Esko Aho, de Oostenrijkse Christian Kern en de voormalige Franse premier Francois Fillon traden eerder terug uit besturen van verscheidene Russische bedrijven na de invasie van Oekraïne. Het voorgestelde verbod zou geleidelijk ingevoerd moeten worden.