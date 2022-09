Wall Street overwegend lager, S&P 500 kort op laagste punt 2022

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met verliezen de handelsdag uitgegaan. De graadmeters op Wall Street lieten sterke schommelingen zien. Na de openingsbel stonden ze eensgezind nog op winst, maar tussentijds tikte bijvoorbeeld de brede S&P 500 ook zijn laagste stand in twee jaar tijd aan. Olie-en gasbedrijven profiteerden van de gestegen prijzen.

De Dow-Jonesindex stond bij de slotbel 0,4 procent lager, op 29.134,99 punten. De S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3647,29 punten. Techbeurs Nasdaq eindigde wel in het groen. De graadmeter won 0,3 procent tot 10.829,50 punten. Door de hoge inflatie en stevige renteverhogingen van de Federal Reserve en andere grote centrale banken zitten de aandelenmarkten in zwaar weer. Hogere rentes zijn in de regel slecht voor de waardering van aandelen. Daarnaast groeit de vrees voor een wereldwijde recessie als gevolg van de hogere rentes.

Olie- en gasconcern ExxonMobil en Chevron wonnen tot 2,1 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 78,53 dollar. Brentolie klom 2,6 procent tot 86,28 dollar per vat. Ook de gasprijs zat in de lift na het bericht over sabotage van gaspijpleidingen in de Oostzee en mogelijke Russische sancties tegen het Oekraïnse staatsgasbedrijf Navtogaz.

Hertz steeg 4,4 procent. Het autoverhuurbedrijf heeft een intentieovereenkomst getekend om samen met oliereus BP een netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s op te zetten in de Verenigde Staten. Die laadpunten zijn nodig voor de honderdduizenden elektrische auto’s die Hertz wil aanschaffen.

Verder was Tesla (plus 2,5 procent) een opvallende stijger. Het bedrijf verwacht in het derde kwartaal van dit jaar een recordaantal auto’s af te leveren. In de laatste dagen van dit kwartaal worden werknemers aangespoord alles op alles te zetten om de productie op te voeren.

Frisdrankenbedrijf Keurig Dr Pepper zakte 3,5 procent na een afwaardering van het aandeel door analisten van Goldman Sachs. Ook spoorwegbedrijven Norfolk Southern en CSX kregen te maken met een lager advies van analisten en zakten tot 0,8 procent. UBS is negatiever over de vervoerders vanwege de verslechterde economische vooruitzichten.

De euro was 0,9596 dollar waard, tegenover 0,9619 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.