KHN herhaalt volledige compensatie voor coronaschade te willen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat horecaondernemers volledig worden gecompenseerd voor de geleden schade door de coronamaatregelen. De brancheorganisatie spande namens acht ondernemers een bodemprocedure aan tegen de Staat. Die diende op woensdag bij de rechtbank in Den Haag. Over zes weken volgt een beslissing.

Door de coronacrisis en de lockdowns hebben horecaondernemers zware financiƫle klappen gekregen. KHN zegt dat steunmaatregelen als NOW en TVL welkom waren, maar bij lange na niet alle kosten van ondernemers hebben gedekt en dat de verliezen van horecabedrijven dus enorm zijn opgelopen.

KHN wil daarom vooral door de rechter verklaard hebben dat de overheid onrechtmatig jegens de horecaondernemers heeft gehandeld. Daarbij moet de overheid worden veroordeeld het volledige onevenredige nadeel aan de horecaondernemers te vergoeden. De totale schade die de sector heeft geleden loopt in de miljarden, stelde KHN eerder. Een voor de horeca positieve uitkomst biedt ruimte voor meer schadevergoedingen.

De Nederlandse staat heeft eerder in een schriftelijke reactie op de dagvaarding gezegd dat er rechtmatig is gehandeld richting horecaondernemers. De rechters hebben aangegeven dat over zes weken de beslissing volgt. Of de zaak wordt aangehouden, of er komt een vonnis.