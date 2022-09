Krant: Franse bankgouverneur in juni aangevallen met hamer

De president van de Bank of France, Francois Villeroy de Galhau, is eind juni met een hamer aangevallen in de Zwitserse stad Bazel. Dat meldde de krant Tribune de Geneve. De Franse centrale bank bevestigde dat er een “incident” had plaatsgevonden, maar “zonder gevolgen”. De toezichthouder verklaarde ook dat het hoofd van de bank niet gewond was geraakt.

De aanval zou op 26 juni in de buurt van de Bank for International Settlements zijn geweest. De 63-jarige Villeroy de Galhau is voorzitter van de raad van bestuur van de BIS, die wordt gezien als de centrale bank voor centrale banken. De instelling hield haar jaarlijkse algemene vergadering op 26 juni.

Villeroy de Galhau stak het plein voor het station over “toen een man hem van achteren benaderde en hem met een hamer op het hoofd sloeg”, aldus de Tribune de Geneve. Volgens de krant was het niet duidelijk of de belager het specifiek op de bankgouverneur had gemunt. Villeroy de Galhau viel op de grond, maar dankzij de tussenkomst van voorbijgangers kon de politie de verdachte, een 39-jarige Zwitser, arresteren, aldus het dagblad.

De volgende dag zei de openbare aanklager van de stad Bazel dat een 63-jarige man met een voorwerp op het hoofd was geslagen, zonder het slachtoffer te identificeren. Drie maanden later bevestigden de openbare aanklagers dat ze een vermoedelijke poging tot moord onderzoeken, maar ze gaven geen verdere informatie. De krant schrijft verder dat de verdachte in voorarrest zit en de aanslag consequent heeft ontkend.