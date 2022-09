Kruidvat en Trekpleister doen plastic wegwerptasjes in de ban

Drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister verkopen vanaf volgende week geen plastic wegwerptasjes meer. Ze hebben liever dat klanten zelf een tas meenemen. En wie dat niet doet kan straks alleen nog maar een een iets duurdere, duurzame shopper kopen die langer meegaat.

De maatregel is bedoeld voor het terugdringen van het plastic afval in de wereld. Nu gaan er bij de ketens jaarlijks nog 15 miljoen plastic wegwerptasjes over de toonbank.

De duurzamere shopper bestaat deels uit gerecycled materiaal van plastic dat rondzwierf in de oceaan. Volgens A.S. Watson, het moederbedrijf van de ketens, was het vervaardigen ervan nog best lastig. Zogenoemd ocean waste-plastic is vaak oud plastic dat veel minder stevig is dan nieuw plastic.

Kruidvat telt ruim 1250 winkels in Nederland en Belgiƫ. De nieuwe maatregel geldt voor de filialen in beide landen. Trekpleister zit niet in Belgiƫ en heeft in Nederland ongeveer 300 vestigingen.