Moederbedrijf Facebook en Instagram kondigt vacaturestop aan

Het moederbedrijf van Facebook, Meta Platforms, stopt voorlopig met het aannemen van nieuw personeel. Ook voert het techbedrijf reorganisaties door bij bepaalde afdelingen om de kosten te drukken. Dat heeft topman Mark Zuckerberg aan het personeel meegedeeld tijdens een wekelijke bijpraatsessie, meldt een van de aanwezigen.

Socialmediabedrijf Meta, dat ook Instagram en WhatsApp bezit, groeide jarenlang erg hard maar kreeg in het tweede kwartaal voor het eerst in zijn bestaan te maken met een omzetdaling. Adverteerders zijn voorzichtiger met uitgaven en in de strijd om de aandacht van jongeren is videoapp TikTok een geduchte concurrent.

De vacaturestop is tot nu toe de meest rigoureuze ingreep om met nieuwe omstandigheden om te gaan. Zuckerberg waarschuwde in juli al dat Meta de uitbreiding van het personeelsbestand steeds meer zou afremmen. Het techconcern was bovendien van plan bepaalde projecten te beƫindigen om meer handen vrij te maken voor de prioriteiten van Meta.

Een van de terreinen waarop de Facebook-moeder wil groeien zijn de zogeheten Reels, korte video’s die lijken op de muziekfilmpjes die gebruikers van TikTok verspreiden. Daarnaast heeft Meta nog altijd hoge verwachtingen van de zogeheten Metaverse, een virtuele wereld waarin mensen allerlei zaken moeten kunnen doen vanuit hun eigen huis.

Tot nu toe groeide het personeelsbestand van Meta hard. Alleen in de maanden april, mei en juni van dit jaar kwamen er al 5700 werknemers bij. Eind juni had Meta ruim 83.500 werknemers.