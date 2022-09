Russische oligarch Deripaska aangeklaagd om schenden sancties VS

De Russische oligarch Oleg Deripaska heeft Amerikaanse sancties tegen hem overtreden, zeggen openbaar aanklagers in New York. Ze hebben de steenrijke zakenman en vermeende Poetin-vertrouweling, zijn vriendin en twee andere personen aangeklaagd wegens de overtredingen. Die riskeren daarmee tot wel tientallen jaren cel.

Een van de handlangers van Deripaska, de in New Jersey woonachtige Olga Shriki, is donderdag gearresteerd. Zij zou Deripaska hebben geholpen om via Amerikaanse rekeningen luxe vastgoed te kopen in de Verenigde Staten. Volgens de aanklacht hielp de 42-jarige Shriki de oprichter van aluminiumconcern Rusal ook met de verkoop van een muziekstudio in Californië voor 3 miljoen euro. Die studio was via brievenbusfirma’s in handen van Deripaska, en de opbrengst vloeide via een ondoorzichtige keten van bedrijfjes terug naar de miljardair.

Samen met nog een handlangster, Natalia Bardakova, zou de tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerde Shriki ook de vriendin van Deripaska hebben geholpen om van Rusland naar de VS te vliegen. Zo kon die in 2020 in de VS bevallen van haar kind met Deripaska, dat zo het Amerikaans staatsburgerschap kon verkrijgen, zo luidt de beschuldiging. In 2022 probeerde Deripaska’s vriendin opnieuw heimelijk naar de VS te reizen voor de geboorte van hun tweede kind, maar hier slaagde ze niet in.

De VS stelden in 2018 sancties in tegen Deripaska, waardoor het hem verboden was op Amerikaans grondgebied te komen of hier zaken te doen. De maatregel was een reactie op de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014 en de vermeende beïnvloedingscampagne die Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 voerde.

Deripaska staat bekend als een van de rijkste inwoners van Rusland. Hij bezit meer dan de helft van Rusal, de grootste aluminiumproducent van Rusland. Daarnaast heeft hij een meerderheidsbelang in de EN+ Group, het grootste netwerk van elektriciteitscentrales in Siberië, en is hij eigenaar van de grootste bussenfabrikant van Rusland.