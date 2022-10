Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders kunnen tweet aanpassen

Twitter-gebruikers in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland die betalen voor abonneedienst Twitter Blue kunnen vanaf nu hun tweets na plaatsing aanpassen. Dat heeft de berichtendienst maandag bekendgemaakt. “Binnenkort” moet de functie ook in de Verenigde Staten beschikbaar komen.

Begin september maakte Twitter bekend het aanpassen van tweets te testen. Er gingen al langer geruchten dat het bedrijf aan die omstreden functie zou werken. Tikfouten of ongelukkige formuleringen kunnen dankzij de functie binnen een half uur na publicatie van een tweet aangepast worden, schreef het techbedrijf bij de aankondiging op zijn eigen blog.

Critici van het aanpassen van tweets waren bang dat gebruikers de inhoud van hun berichten volledig zouden veranderen en daarmee mensen in de val zouden kunnen lokken. Zij zouden dan ineens positief reageren op zaken waar ze niet achter staan. Dat kan weliswaar, maar Twitter maakt het duidelijk als een tweet is aangepast. Ook is de geschiedenis van alle versies van het bericht in te zien.