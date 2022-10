Nederlandse oud-topman RTL krijgt leiding bij Duits mediaconcern

De voormalige topman van RTL Group Bert Habets krijgt de leiding bij het Duitse mediaconcern ProSiebenSat.1. De 51-jarige Nederlander volgt Rainer Beaujean op die “in goed overleg” met de toezichtsraad van het bedrijf heeft besloten te vertrekken.

Habets was sinds 2008 topman van RTL Nederland en werd in 2017 als medetopman van moederbedrijf RTL Group benoemd en vanaf begin 2018 vervulde hij die functie alleen. Een jaar later trad hij vanwege persoonlijke redenen terug.

ProSiebenSat.1 heeft verschillende tv-kanalen en abonneezenders in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarnaast omvat het concern tv-productiebedrijven, datingapp Parship en een reclametak die ook investeert in nieuwe ondernemingen.