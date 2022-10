Hongarije mag Gazprom later betalen, Turkije vraagt ook uitstel

Hongarije mag Gazprom later betalen voor gasleveringen als dat nodig is. Dat heeft de regering van het land afgesproken met het Russische staatsgasbedrijf. Door de hoge gasprijs komen de Hongaarse overheidsfinanciën onder druk te staan en de afspraak die voor deze winter geldt kan dan wat extra ruimte bieden.

Hongarije is een van de EU-landen die het afhankelijkst is van Russisch gas. Tegelijkertijd kan het land niet op EU-gelden rekenen omdat er zorgen zijn over corruptie en vriendjespolitiek onder premier Viktor Orbán. Daardoor zijn de reserves van het land afgenomen en ook de Hongaarse forint daalde de afgelopen week 4 procent ten opzichte van de euro.

Ook Turkije wil zijn betalingen aan Gazprom kunnen uitstellen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Ankara zou een deel van de betalingen willen opschuiven naar 2024. Eerder mocht het Turkse staatsenergiebedrijf Botas al een kwart van de rekeningen in roebels voldoen in plaats van in dollars. De Turkse lira daalde dit jaar al meer dan een kwart in waarde ten opzichte van de dollar waardoor het land extra te lijden heeft onder de gestegen gasprijs die in dollars moest worden voldaan.