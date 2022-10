Wat is affiliate marketing en hoe ga je van start in 2022?

Foto: Campaign creators via Unsplash

Sinds 2016 is de marktomvang van affiliate marketing met meer 4 miljard dollar gegroeid. Met 17 miljard is te zeggen dat affiliate marketing enorm is. Maar hoe werkt het eigenlijk precies? En hoe kun je zelf geld verdienen met affiliate marketing (https://geldmaster.nl/geld-verdienen-als-affiliate/)?

Wat is affiliate marketing?

Geld verdienen met advertenties op je website of adverteren op andermans website… Dat is in de kern waar affiliate marketing om draait. Affiliate marketing is een online marketingkanaal waarbij een website, de publiceerder, producten van een adverteerder promoot via een hyperlink. Dat kan bijvoorbeeld een link in een blog zijn die gaat over boeken. Wanneer de bezoeker naar de website gaat van het boek waarnaar wordt verwezen, verdient de blogger geld. Hoe groter het bereik van de website, hoe groter de kans dat adverteren interessant is en geld oplevert. Op Geldmaster.nl (https://geldmaster.nl/) lees je meer over online geld verdienen.

Hoe ga je van start?

Het kiezen van een niche is cruciaal voor succes. Waar heb je al veel kennis over? En waar heb je veel interesse in? Dat kan bijvoorbeeld auto’s, tennis of elektronica zijn. Begin vervolgens met het maken van content over dit onderwerp op bijvoorbeeld een website, blog of via sociale media. Je publiek is de sleutel tot succes, dus hoe meer gebruikers waarde halen uit je content, hoe meer je ze betrokken houdt bij je platform. Dat is wanneer je echt geld kunt gaan verdienen!

Onderzoek

Onderzoek welke producten of services populair zijn en een link hebben met jouw niche. Wanneer je bijvoorbeeld schrijft over tennis kan warme tenniskleding in de winter interessant zijn voor lezers. Houd Google trends in de gaten en lees op forums waar naar gezocht wordt. Zoek vervolgens online naar affiliate programma’s. Het is het gemakkelijkst om je aan te sluiten bij een CPA-netwerk. Bij zo’n netwerk heb je keuze uit veel verschillende affiliate programma’s. Affiliate marketing draait om de juiste timing en een flexibele aanpak. Plan je campagnes verstandig en houd daarbij de kalender in de gaten.

De juiste timing

Een van de grootste voordelen van affiliate marketing is dat je het vanaf iedere plek ter wereld kunt doen. In een tijd van digital nomads, oftewel werken tijdens het reizen, is dat voor veel mensen erg aantrekkelijk. Hoe meer moeite je in je website steekt, hoe meer geld je er uiteindelijk mee kunt verdienen. In het begin is dat nogal een tijdsinvestering, maar dat werpt op een gegeven moment zijn vruchten af!