Winkeliers: pakkettaks niet juiste idee tegen winkelleegstand

Het invoeren van een belasting op pakketbezorging is niet het juiste instrument om winkelleegstand tegen te gaan. Dat zegt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) in een reactie op het plan van de ChristenUnie om een taks op pakketjes van webshops in te voeren. Ingrijpen met een pakketbelasting verstoort de werking van de markt en is onnodig, aldus RND.

De ChristenUnie wil met de belasting onder andere de “bezorggekte” aan banden leggen die zorgt voor extra CO2-uitstoot (wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde) en onveilige situaties in het verkeer. Kamerlid Pieter Grinwis wil aandacht voor de keerzijde van die vele bezorgbewegingen. Met een belasting wil hij aanmoedigen dat consumenten zoveel mogelijk gebundeld bestellen, om het aantal bezorgingen te beperken.

De RND ziet liever dat de lokale belastingen voor winkeliers worden verlaagd en het eenvoudiger wordt om leegstaande winkelpanden te herbestemmen of te herontwikkelen. Het invoeren van een zogenoemde ‘pakketbelasting’ zou volgens de winkeliers weleens averechts kunnen werken en leegstand in de hand kunnen werken. Vooral ook omdat veel winkels ook een webshop hebben waar ze een deel van hun inkomsten uithalen. Een extra belasting zou de winstmarges onder druk kunnen zetten.

“Het invoeren van een extra tarief op onlinebestellingen bij winkels om deze vervolgens terug te geven aan mkb-bedrijven zonder webshop, is geen gepaste maatregel en verstoort een gezonde werking van de markt”, aldus RND. “Het leidt enkel tot extra financiële druk op winkels die ook een fysieke winkel exploiteren en draagt daardoor niet bij aan het verminderen van de winkelleegstand.”