Oekraïne kandidaat-lid denktank OESO

Oekraïne treedt op termijn mogelijk toe tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De in Parijs gevestigde denktank kreeg daartoe een verzoek van de minister-president van Oekraïne. Daarop is het land nu als kandidaat-lid erkend.

Volgens een verklaring van de secretaris-generaal van de OESO wordt alvorens wordt gesproken over een toetreding een plan opgesteld. Daarbij benadrukte de OESO dat Oekraïne al sinds 1991 samenwerkt met de denktank.

Op termijn moet een speciaal kantoor in Kiev worden geopend van waaruit de Oekraïense toetreding wordt geregeld. Daarbij zal ook een actieplan worden opgesteld om het land te helpen bij het herstel, de wederopbouw en hervormingen. Volgens de denktank is het zaak dat er snel vrede komt in het land.

De OESO bestaat uit 38 landen waaronder veel Europese landen en landen als de Verenigde Staten, Mexico, Canada, Chili, Zuid-Korea en Australië. De denktank werkt ook samen met meer dan honderd landen. Een van de doelen van de OESO is het verbeteren van het economische en sociale welzijn van mensen over de hele wereld.