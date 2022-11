Mammoet gaat werken aan grootste windmolenpark op zee

Maritieme dienstverlener Mammoet gaat meewerken aan het grootste windmolenpark op zee ter wereld. De Britse dochter van het Nederlandse bedrijf is door windmolenproducent General Electric geselecteerd om hijs- en transportdiensten te verzorgen bij de aanleg van Dogger Bank Wind Farm.

GE gaat eind dit jaar de haven in het Engelse South Shields, in de buurt van Newcastle, klaarmaken voor de werkzaamheden. Dan zullen ook de eerste onderdelen van de windmolens aankomen.

Mammoet is een specialist in het vervoeren en takelen van zware objecten op zee. Zo was het bedrijf begin deze eeuw betrokken bij de berging van de gezonken Russische atoomonderzeeƫr Koersk. Ook werkte het aan de plaatsing van het grote Londense reuzenrad de London Eye.