Disney flink omhoog op Wall Street na terugkeer oud-topman

Disney behoorde maandag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat voormalig topman Bob Iger per direct terugkeert als baas van het Amerikaanse entertainmentconcern. Hij neemt de leiding weer over van Bob Chapek die hij zelf als zijn opvolger had geselecteerd. Iger, die ook een grote aandeelhouder van Disney is, was eerder van 2005 tot en met 2020 topman en blijft twee jaar.

Het aandeel Disney werd ruim 8 procent hoger gezet. De wisseling van de wacht bij de eigenaar van pretparken, cruises en streamingdienst Disney+ komt als een verrassing. Chapek kreeg in juni nog drie jaar contractverlenging. In het persbericht stond ook geen citaat van Chapek, wat erop duidt dat zijn aftreden niet vrijwillig was. De terugkeer van Iger volgt op de recente daling van de aandelenkoers van Disney en tegenvallende winstcijfers van het concern.

Wall Street begon verder verdeeld aan de verkorte handelsweek. Donderdag zijn de Amerikaanse beurzen vanwege Thanksgiving Day gesloten. Op vrijdag, tijdens koopjesfestijn Black Friday, wordt er in New York slechts een halve dag gehandeld. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 33.839 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3957 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 11.100 punten.

De stemming op de aandelenmarkten werd gedrukt door nieuwe coronabeperkingen in China, na de eerste sterfgevallen door het virus in het land in zes maanden. In Beijing blijven talrijke winkelcentra, scholen en kleuterscholen gesloten. In grote delen van de hoofdstad mogen restaurants ook alleen afhaalmaaltijden aanbieden en mensen die naar Beijing komen of er terugkeren moeten drie dagen binnenblijven en zich laten testen. In de Zuid-Chinese metropool Guangzhou geldt een lockdown in het grootste stadsdeel Baiyun.

Ook de ineenstorting van cryptobeurs FTX bleef de gemoederen bezighouden. Investeerders in de cryptowereld vrezen dat het faillissement van FTX over zal slaan naar andere bedrijven. Die angst voor verspreiding van de financiƫle malaise leidt ook tot dalende koersen van cryptomunten als bitcoin en ether. Cryptobeurs Coinbase verloor ruim 3 procent.

Biotechnoloog Imago BioSciences werd 105 procent meer waard, op 35,65 dollar. Farmaceut Merck koopt de ontwikkelaar van medicijnen tegen kanker voor 36 dollar per aandeel. De totale overnameprijs bedraagt zo’n 1,4 miljard dollar.