Supermarkten bieden Britse pluimveehouders miljoenen om eiercrisis

Supermarktketens Aldi en Tesco komen met extra financiële hulp voor Britse pluimveehouders om voldoende eieren in hun winkels te krijgen. Het Verenigd Koninkrijk kampt met tekorten aan eieren in de winkels. Met nog eens 26,4 miljoen pond (30,7 miljoen euro) hopen de concerns een einde te maken aan dat probleem.

Eerder deze maand beperkten sommige supermarkten in het land het maximumaantal eieren dat klanten mochten kopen. Ze wijten de tekorten aan de vogelgriep, die net als in Nederland heeft geleid tot het doden van kippen om verdere verspreiding tegen te gaan. Daarnaast zou er sprake zijn van hamsteren door paniek over eiertekorten.

Maar eierboeren wijzen erop dat ze te weinig betaald krijgen voor hun eieren om uit de flink gestegen kosten voor diervoer en energie te komen. Meerdere ondernemers in de branche zijn daardoor gestopt.

Tesco zegde tot en met maart nog eens 13,9 miljoen pond toe voor pluimveehouders, waarmee het concern in totaal 27,7 miljoen pond uittrekt om de eiercrisis te bezweren. Het geld is onder andere bedoeld om de gestegen voerkosten mee op te vangen. Aldi beloofde voor dezelfde periode 12,5 miljoen pond, waarmee het totaal op 38 miljoen pond uitkomt.

In maart eisten Nederlandse pluimveehouders ook meer geld voor hun eieren, omdat de oorlog in Oekraïne ze met veel hogere voer- en energiekosten had opgezadeld. Albert Heijn zei daarop de inkoopprijzen te verhogen. Nederlandse eieren waren in oktober bijna een vijfde duurder dan een jaar eerder, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.